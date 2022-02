Başkan Taban: "İnegöl için en iyisini yapmakla mükellefiz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, en iyi işi yapmakla mükellef olduklarını söyledi.

İnegöl Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısı, bu yıl Marrion Hotel’de düzenlenen programla gerçekleştirildi. Belediyenin tüm faaliyetlerinin daire müdürleri tarafından hazırlanan sunumlarla meclis üyelerine anlatıldığı ve 1 yılın muhasebesinin yapıldığı yıllık değerlendirme toplantısı, Cumartesi günü gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu buluşmayı bir aile toplantısı olarak görüyorum. Bütün kadrolarıyla meclisimiz burada, çalışma arkadaşlarım burada bir aile toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu samimi has dairede konuşamayacağımız hiçbir şey yok. Burada format olarak çalışma arkadaşlarım sunumlar yapıyorlar. Nihayetinde de en sonunda değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Şehrimizde yaptığımız çalışmalardan bilgiler vermek istiyorum. 49 Proje devam ediyor. 11 projemize de henüz başlanmadı. Tabi bunlarla ilgili önümüzde kalan 2 yıl içinde Allah nasip ederse bunları tamamlayacağız. Yine burada arkadaşlarımız sunumların içerisinde 2021 yılına ait yaptıklarını sonrasında da 2022 yılında önem arz edenlerden de bahsedecekler” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle İnegöl’de devam eden çalışmalardan da söz ederek bilgi veren Başkan Taban, “Büyükşehir belediyemizin eliyle yapılan çalışmalar var. Başta içme suyu hatlarının düzenlenmesi gibi, kanalizasyon çalışmaları gibi beraberinde ana arterlerinin asfaltlanması gibi pek çok çalışma devam ediyor. Bu vesileyle kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile beraber çalışarak şehrimizdeki eksikleri tamamlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Alper Taban, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla teknolojik gelişimi önemseyen ve sonuç odaklı çalışmayı esas alan, insanı ve çevreyi esas alan bir İnegöl hayaliyle yola çıktıklarını da hatırlatarak, “Vizyonumuz olarak tarihsel geçmişi ve potansiyel gücü ile yaşam kalitesi yüksek, mutlu insanların yaşadığı örnek bir şehir olarak ifade etmiştik. Temel değerlerimiz neydi hatırlatmak isterim; yeni nesil belediyecilik anlayışı, çözüm odaklı yaklaşım, ortak aklın kullanımı, dijitalleşme ve akıllı kent, öz değerlerin koruyuculuğu, ulaşılabilirlik, çevre duyarlılığı, şeffaflık ve güvenirlilik, liyakat ve ehliyet odaklı yönetim anlayışı ve öz kaynakların verimli kullanılmasıydı. Kıymetli arkadaşlar burada yazdığımız her bir cümle, satır, kelime bizim için çok çok kıymetli. Nihayetinde ortada bir başarı ve bir güzellik varsa bunun mimarı, başarı sahibi sizlersiniz. Ben her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz kendimizi met etmeyelim. Biz görevdeyiz ve en iyi işi yapmakla mükellefiz. Dolasıyla biz bunu yapacağız. Eğer iyi bir iş yapıyorsak bu insanlar tarafından da iyi bir şekilde karşılanacaktır. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ben bu yılki değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.