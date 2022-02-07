Pandemide kapalı kalp ameliyatları avantaj sağlıyor Minimal invaziv yöntemiyle ameliyat olan hastalar kısa sürede sağlıklarına kavuşup, taburcu oluyorlar

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde halk arasında kapalı yöntem olarak da bilinen minimal invaziv kalp cerrahisi tekniği kullanılarak ameliyat olan hastalar kısa sürede sağlığına kavuşup, taburcu oluyor.

Dünya ile eş zamanlı bir şekilde 2015 yılından beri minimal invaziv bypass ameliyatı tekniğini başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirten Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Göncü, bu ameliyatlar sayesinde çevre illerden hastalarında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih ettiğini söyledi.

Günümüzde gerek kapak, gerekse koroner bypass ameliyatlarında en büyük sorunun, iman tahtası da denilen sternumun tam olarak kesilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göncü, “Açık kalp ameliyatı olan hastalar yaklaşık 11,5 ay süreyle rahat hareket edemiyor, sağa sola dönemiyor ve zahmet çekiyorlar. Küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında ise hastalar kısa süre içerisinde normal yaşantılarına ve işlerinin başına dönebiliyorlar ve daha az ağrıları oluyor. Bu yöntem Covid19 pandemisi döneminde gerek hastaların iyileşme sürelerini kısaltması ve gerekse bulaşların engellenmesi açısından büyük avantajlar sağlıyor. Şu an kliniğimizde yatan hastalarımızdan birine minimal invaziv tekniği uygulayarak kapak değişimi ve diğer hastamıza da çok damar koroner bypass işlemi uyguladık” şeklinde konuştu.

31 yaşındaki hasta Gamze Tunç’un ameliyatını da minimal invaziv tekniği ile yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Göncü, “Hastamızın kalp kapağının değişmesi gerekiyordu. Kendisi çok genç bir hastamız. Ameliyat sonrasında da şu anda da hastamız gayet iyi” diye konuştu.

Bir diğer hastada ise, minimal invaziv yöntemle kaburgalar arasından 57 santimlik kesi ile koroner damarlara ulaşarak bypass ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Arif Gücü ise, “Bu yöntem koroner yapısı uygun olan herkese uygulanabiliyor, Şu ana kadar ancak dünyada ve Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde uygulanan bu yöntemi kamu hastaneleri içinde ekip olarak ilk kez uygulayarak halkımızın hizmetine sunduğumuz için gururluyuz” dedi.



"Ameliyattan sonra kendi işimi kendim gördüm"

24 yaşındayken kalp romatizma teşhisi konulduğunu ve yıllar sonra hastalığının tekrar nüksetmesiyle kalp kapağının değişmesi gerektiğinin söylendiğini belirten hasta Gamze Tunç ise, “Çocuklarım çok küçük ve ben açık kalp ameliyatından korkuyordum. Uzun bir süre şehir şehir doktor aradık. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurup muayene oldum ve koltuk altımdan açılacak kesi ile ameliyat olabileceğimi bana doktorum söyledi. Ameliyatım çok güzel geçti. Servise çıktığımda işlerimi rahatlıkla görebilecek kadar kendimi iyi hissediyordum. Hastanede verilen hizmetten, doktorlarımızdan, bütün ekipten çok memnunum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

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