Tarımın sultanları İnegöl’de yarışacak

İnegöl Belediyesi, kadın çiftçiler için renkli bir etkinliğin hazırlıklarına başladı. İnegöl tarımının gelişmesinde emeği büyük olan kadınlara yönelik “Tarımın Sultanları” sloganıyla bilgi yarışması düzenlenecek. Her mahalleden en fazla kadının katılabileceği takımlar arasında yapılacak yarışma için başvurular başladı. 25 Şubat’a kadar başvurular alınıp Mart ayının ilk haftasında da yarışmalar gerçekleştirilecek.

Yarışma hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde ilk olacak güzel bir etkinlik için hazırlıklarımızı tamamladık. İnegöl güçlü bir tarım şehri. Bu gücün kaynağında da kadınlar var. Tarımda ciddi bir iş gücü. Bizler de çiftçi kadınlarımız için özel bir yarışma yapmak istedik. Tarımın Sultanları sloganıyla bilgi yarışması gerçekleştireceğiz. Hem genel kültür hem de tarım ile ilgili soruların yer alacağı yarışma için her mahalleden 3 kadın yarışmacı yer alabilecek. Yani mahalleler kendilerini temsil edecek 3 kadını belirleyecekler. 25 Şubat’a kadar başvurular Cerrah Mahallemizde bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için vatandaşlarımız 0 224 724 25 82 numaralı telefondan da bilgi alabilecekler. Mart ayının ilk haftasında da yarışmalarımız yapılacak. Katılıma göre yarışma planlaması gerçekleştirilecek” dedi.

15 bin lira ödül dağıtılacak

Dereceye giren ilk 3 takıma ödül takdim edileceğini de ifade eden Başkan Taban, “Yarışmalarda birinci olan takıma 7.500 TL, ikinci olan takıma 5.000 TL ve üçüncü olan takıma 2.500 TL ödül verilecek. Ben bu vesileyle tüm mahallelerimizden katılım beklediğimizi ifade ederek kendine güvenen kadın çiftçilerimizi yarışmaya başvurmaya davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

