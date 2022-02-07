Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler

İHA

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler

Bursa'da bir işyerini soymaya 5 milyon liralık araçla gelen hırsızlar kameraya yakalandı. İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık" dedi.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım Anadolu Mahallesinde bulunan ev tekstili fabrikasında meydana geldi. İşyerinin önünden birçok kez geçip keşif yapan hırsızlar fırsat bulunca hemen harekete geçti. Fabrikanın çelik kapısının kilidini parçalayan ve kapıyı kullanılamaz hale getiren hırsızlar, bitişikteki dokuma fabrikasının gece çalışanı tarafından fark edildi. Çalışanın bağırmasının ardından hırsızlar apar topar lüks cipe binerek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların 5 milyonluk lüks ciple gelip sokakta keşif yapma anları ve kapıyı zorlama anları saniye saniye yansıdı. İşyeri sahibi Yunus Tekinalp, "Olay olduğu saatlerde biz evdeydik. Sabah işe geldiğimizde haberimiz oldu. Güvenlik kameralarına falan baktık. Gece saat 4'e doğru lüks bir araçla geliyorlar. 1 şoför, iki kişide yanlarında. Kar maskeli iki kişi araçtan inip kapıyı zorluyorlar. Yan komşumuz 24 saat çalıştıkları için, gece olayı fark ediyorlar. Hırsızlara bağırınca apar topar kaçıyorlar. Biraz maddi hasar var. İşyerinden alabilecekleri çok değerli bir şey yoktu. Laptoplar falan. O lüks araçla buraya gelip ne çalabilirsin ki? Çok saçma bir durum. Bazı insanlarda onur, şeref ve haysiyet olmayınca böyle ufak tefek şeylere soyunabiliyorlar" dedi.
Hırsızların kapıyı kırmak için zorladığını görünce seslenen ve müdahale için dışarı çıkan Emin Sarsıcı, "Gece saat 4 gibi arabanın farlarını görünce yer sahibi sandım. Sonra camdan bakınca iki kişinin kapıyı zorladığını gördüm. Bende bağırınca kaçtılar. Ben kapıyı açıp çıkana kadar gittiler. Hırsız demeye imkan yok. Son model arabayla gelmişler. Ben iki kişi normal kapıyı açıyor sandım. Dışarıya bir parça demirle çıktım. Kapıyı yarıya kadar götürmüşler zaten. 5 dakika daha çıkmasak her şey gidecekmiş" dedi.
İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine araştırma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelerini her yerde arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarımın sultanları İnegöl’de yarışacak
YEREL HABERLER Tarımın sultanları İnegöl’de yarışacak
Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek
YEREL HABERLER Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek
Acar: “Meslek kanunu beklentilerin tamamını karşılamamıştır”
YEREL HABERLER Acar: “Meslek kanunu beklentilerin tamamını ...
Nilüfer THM Korosu sevenleriyle kavuştu
YEREL HABERLER Nilüfer THM Korosu sevenleriyle kavuştu
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kaçak avcılara göz açtırmıyorlar Av koruma kontrollerinde kaçak avlanan 8 kişiye 14 bin 582 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kaçak avcılara göz açtırmıyorlar Av koruma ...
Pandemide kapalı kalp ameliyatları avantaj sağlıyor Minimal invaziv yöntemiyle ameliyat olan hastalar kısa sürede sağlıklarına kavuşup, taburcu oluyorlar
YEREL HABERLER Pandemide kapalı kalp ameliyatları avantaj ...
HoLEP yöntemiyle prostat sıkıntısından kurtulun HoLEP yöntemiyle iyi huylu prostat büyümesine son
YEREL HABERLER HoLEP yöntemiyle prostat sıkıntısından kurtulun HoLEP ...
Serdar Tuncer, Kestel’de sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Serdar Tuncer, Kestel’de sevenleriyle buluştu
Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu
Aşıklar evin duvarlarını şiir kitabına çevirdi Evinin duvarlarında yüzlerce şiir var hiç birini silmiyor
YEREL HABERLER Aşıklar evin duvarlarını şiir kitabına çevirdi Evinin ...
(Özel) Kış ortasında Bursa'da erik hasadı...Tanesi 20 liraya satılıyor Kışın ortasında serada yetiştirdiği erikleri dünyanın her yerine gönderiyor
YEREL HABERLER (Özel) Kış ortasında Bursa'da erik hasadı...Tanesi 20 ...
Yarışın sonu kaza ile bitti
YEREL HABERLER Yarışın sonu kaza ile bitti
Mustafakemalpaşa'nın 131 mahallesi sosyal medyada
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'nın 131 mahallesi sosyal medyada
Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör ...
Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör ...
5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı
Yenişehir Belediyespor’a ilçeden büyük destek geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyespor’a ilçeden büyük destek geldi
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu
Başkan sahaya indi Maçta çıkan olayları Başkan Aydın bastırdı
YEREL HABERLER Başkan sahaya indi Maçta çıkan olayları Başkan Aydın ...
Trafik Eğitim Parkı’nda son rötuşlar
YEREL HABERLER Trafik Eğitim Parkı’nda son rötuşlar
Başkan Taban: "İnegöl için en iyisini yapmakla mükellefiz"
YEREL HABERLER Başkan Taban: "İnegöl için en iyisini yapmakla ...
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona ...
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları İşaret diliyle pasta börek yaptılar
YEREL HABERLER Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları İşaret diliyle pasta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.