Başkan Kanar’dan ders başı yapan öğrencilere sürpriz

Bilhassa kırsalda yaşayan çocukların ara tatillerini verimli geçirmeleri için bilim ve teknoloji dergisi dağıtan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tatil dönüşü ise ortaokul öğrencilerine anlamlı bir sürpriz yaptı. Ders başı yapan öğrenciler sıralarında dünya klasiklerinden oluşan kitap seti ile karşılaştı.

İlçenin Kirmasti olan adının Mustafakemalpaşa olarak değişmesinin 99. yılında 99 gençle Ankara’ya gidip Anıtkabir, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çıkarma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın çocuklar ve gençlere yönelik özel ilgisi ve çalışmaları sürüyor.

Her hafta gençlerle bir araya gelerek zaman geçiren, birlikte ilçenin doğa sporlarına yönelik tanıtımı, sokak hayvanları, ihtiyaç sahipleri için ortak işbirliklerine imza atan Başkan Kanar, çocuklar ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanması için “Mustafakemalpaşa Okuyor” kampanyası başlattı.

4 bin ortaokul öğrencisinin okumaları için Türk ve dünya klâsiklerinden oluşan kitapların dağıtımına başlandı. Okumaya teşvik etmek amacıyla öğrencilere binlerce kitap dağıtan Başkan Kanar ‘’Gençlerimiz, geleceğimizin umudu. Eğitimin her alanında öğrencilerimiz yanındayız. Her öğrencimiz okuma alışkanlığı kazansın. Kitap dostu öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Herkesi okumaya davet ediyorum’’ dedi.

Başkan Mehmet Kanar, ortaokul öğrencilerinin ardından sıranın lise öğrencilerine geleceğini belirterek, kitap kampanyasına destek veren iş insanları Zarif Alp ve İsa Erkan’a özellikle teşekkür ederek, bütün kitap dostlarını bu anlamlı çalışmaya katkı sunmaya davet etti.

