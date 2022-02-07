Bursaspor 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak

Altınordu’yu evinde 10 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Yeşilbeyazlılarda hedef zorlu süreçten maksimum puanla ayrılmak.

Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta Altınordu’yu 10 mağlup eden Bursaspor’u zorlu bir fikstür bekliyor. Yeşilbeyazlı takım önündeki 5 karşılaşmanın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Cuma akşamı Samsunspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor, daha sonra evinde Tuzlaspor’u konuk edecek. Yeşilbeyazlılar bundan sonra 3 deplasmana üst üste çıkacak. Ankaragücü deplasmanı ile maratona başlayacak olan Bursaspor, ardından Bolu’ya gidecek. Yeşilbeyazlı takım son olarak da erteleme maçı için İstanbul’un yolunu tutacak ve Eyüpspor’la karşılaşacak.

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