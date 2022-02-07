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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’ün 3. nöbetçi kütüphanesi açıldı

İHA

İnegöl’ün 3. nöbetçi kütüphanesi açıldı

İnegöl Belediyesi’nin Huzur Mahallesi hizmet binası zemin katında hayata geçirdiği HuzurAkhisar Nöbetçi Kütüphanesi bugün düzenlenen törenle açıldı. Şehrin 3’üncü kütüphanesi olma özelliği taşıyan ve Z Kütüphane şeklinde hayat bulan nöbetçi kütüphane birinci sınıf itibariyle her yaştan bireye hizmet verecek. Geleneksel kütüphane ile teknolojiyi buluşturan merkezde, gün içerisinde öğrencilere ikramlar da yapılacak.
İnegöl Belediyesi’nin ilkini Melek Türkel Konağında hayata geçirdiği Nöbetçi Kütüphaneler, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. İkincisi 2021 yılı Nisan ayında Gençlik Merkezi zemin katında hizmete giren Nöbetçi Kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. İnegöl Belediyesi Huzur Mahallesi Ek Hizmet Binası zemin katında Bilgi Kültür Evi olarak hizmet veren merkez, modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Z kütüphane şeklinde dizayn edilen merkez, içerisinde bilgisayar alanlarından ders çalışma alanlarına, 4 bin adet kitaptan okuma alanlarına eksiksiz bir kütüphane oluşturuldu.
HuzurAkhisar Nöbetçi Kütüphanesi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Taban, “Huzur Mahallemizde evlatlarımızın, gençlerimizin güzel ve kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekanı hayal ettik. Burada belediyemize ait bir irtibat noktamız ve içerisinde Bilgi Kültür Evimiz vardı. Bu mekânı geliştirerek güzel bir ortam oluşturduk. Şehrimizdeki gençlerimizi, öğrencilerimizi önemsiyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var, herkesin baş ucunda bir kitabı olmalı. Öğrencilerimiz bugün bunu alışkanlık hâline getirirse, büyüklerimiz de zamanla bu sürece dahil olacaktır. Bununla ilgili ilk adımları Melek Türkel Mahalle Konağı içerisinde bir Nöbetçi Kütüphane oluşturarak atmıştık. Baktık ki gençlerimiz bu mekânı çok sevdi. Daha sonra Gençlik Merkezimizin içerisinde bir kütüphane oluşturduk. Burada da baktık ki ne kadar fırsat oluşturulursa bireyler de o imkânlara yöneliyor. Bugün de burada Z kütüphane diyebileceğimiz cıvıl cıvıl bir mekanı hizmete sunuyoruz” dedi.
Geleneksel kütüphane ile teknolojinin aynı çatı altında buluşturulduğu mekânlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Taban, “Bu kütüphanelerde geleneksel kütüphane anlayışını koruyalım ancak bir yandan da teknolojiyi de burada uygulayalım istedik. Buna göre de yapılandırmaya çalıştık mekânlarımızı. Burası sabah 09.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Talep çok olursa saatlerimizi uzatabiliriz. İçeride bilgisayar oturma alanları var, ders çalışma ve okuma alanları var, 4 bin adet kitabımız var, ilkokul 1’inci sınıf ve üzeri her yaşın faydalanabileceği merkezimizde ödünç kitap uygulaması da bulunuyor. Öğrencilerimiz ödev çıktılarını alabilecekler. Yine farklı faaliyetlerimizin yer alacağı nöbetçi kütüphanemizde gün içerisinde öğrencilerimize ikramlarımız da olacak” diye konuştu.

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