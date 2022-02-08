Uludağ'da Aleyna Tilki rüzgarı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ´da düzenlenen Bitexen Winterfest´te Aleyna Tilki sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, binlerce hayranına dans şovları ve şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ´da 25´incisi düzenlenen Bitexen Winterfest´in ikinci gününde Aleyna Tilki sahne aldı. Binlerce hayranının ilgi göstermesi nedeniyle konser alanında adım atacak yer kalmadı. Gece yarısı sahneye çıkan Aleyna Tilki, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına önce kendi şarkılarını seslendirerek, unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Aleyna Tilki sahneden inerken hayranlarının fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışması izdihama yol açtı.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-02-08 01:26:04



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