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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigarayı bırakmak zor değil

İHA

Sigarayı bırakmak zor değil

Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu 9 Şubat Dünya Sigara bırakma Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.
Sigarayı bırakmanın mümkün olduğuna vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, bu süreçte sigarayı bırakmak için tarih belirlemenin önemli olduğunu söyledi. Mutlu, "Bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasında yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin ise mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir" dedi.
"Sigarayı hatırlatacak şeylerden uzak durun"
Sigarayı bırakma sürecinde kişinin, kendisine sigarayı hatırlatacak mekân, insan ve ritüellerden uzak durmasının oldukça faydalı olacağına dikkat çeken Mutlu, "Meselâ kahveyle birlikte sigara içen birinin, sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini azaltmasını ya da kesmesini öneriyoruz. Yemeklerden sonra gelen sigara içme isteğiyle baş etmek için de yürüyüş yapmak denenebilir. Sigarayı bırakmak zaman alan bir süreçtir. Bazı günlerin rahat, bazı günlerin zor geçmesi, doğal ve beklenen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.
"Mahrumiyet belirtileri normal ve geçicidir"
Kişilerin, sigarayı bırakmakla birlikte elde edecekleri avantajları bir liste olarak hazırlayıp, zorlandığı zamanlarda bu listeye bakmasının motive edici olabileceğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu "İlk birkaç hafta içinde huzursuzluk, konsantre olmakta zorlanma, yeme isteğinde artış, kolay öfkelenme, bunalma gibi yoksunluk belirtileri görülebilir. Bunlar normal ve geçici belirtilerdir. Bu dönemde bir psikiyatri hekimine görünüp ilaç desteği almak, bu sürecin rahat geçmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.
"Kendinizi test etmekten kaçının"
Sigara kullanımında, fiziksel bağımlılığın yanı sıra, psikolojik bağımlılığın da önemli rol oynadığına dikkat çeken Mutlu, "Bu alanda çalışan bir klinik psikologdan destek almak, hem bağımlılığın psikolojik etkileriyle baş etmekte hem de sigarayı bırakma davranışını sürdürmekte kişilere yardımcı olabilir. Unutulmamalıdır ki, bir kez bağımlı olan kişi, bağımlılıktan kurtulmuş olsa bile tekrar bağımlı olmaya adaydır. Dolayısıyla, sigarayı bıraktıktan sonra kişiler kendilerini test etmekten kaçınmalıdır" dedi.

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