Küçük dağcılar kürsüleri fethetti

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı sporcuları, Nevşehir’de yapılan Küçükler CDE Lider Bölge Şampiyonasında iki gün süren yarışmalarda kürsüleri fethetti. Bu sonuçlarla Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına İnegöl Belediye Spor Kulübünden 16 sporcu katılmaya hak kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Nevşehir Küçükler CDE Lider Bölge Şampiyonası 56 Şubat 2022 tarihlerinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tırmanış Duvarında gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü, şampiyonaya 21 sporcu ile katıldı. Her iki günde de alınan sonuçlarla İnegöl büyük harflerle yazdıran sporcular, adeta kürsüleri fethetti.

Şampiyonada ilk gün yapılan sıralama turunda İnegöl Belediye Spor Kulübü, 16 sporcu ile finale kalmayı başardı. 6 Şubat’ta yapılan final turunda da başarılı sporcuları İnegöl adına kürsüleri fethetmeyi başardı. Küçükler C erkekler kategorisinde; Furkan Köksal 1’inci, Bilal Eltutan 2’nci ve Sefa Yaman 3’üncü oldu. Küçükler C Kızlar kategorisinde 2’ncilik madalyasını Zeynep Betül Battal alırken, Küçükler D kategorisinde ise 2’nciliği Hilal Süngü, 3’üncülüğü Nurefşan Sel alarak 6 madalya ile müsabakayı sonlandırmayı başardılar.

Bu sonuçlarla Mart ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına İnegöl Belediye Spor Kulübü adına 16 sporcu katılmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.