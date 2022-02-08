Osmangazi’de karda zarar gören yollar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından ilçenin farklı yerlerinde bozulan yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması yapıyor.

Bursa’da kar yağışının etkili olduğu günlerde ulaşımda sorun yaşanmaması için ilçe genelinde teyakkuza geçerek 70 personel, 20 iş makinası, 3 tuzlama aracı ve 5 kar küreme aracıyla 24 saat esasına göre çalışan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bozulan yol ve kaldırımlarda yenileme çalışmalarına başladı. Vatandaşların yoğun kar yağışından etkilenmemesi adına merkezden kırsala 136 mahallenin tamamında kar ve buzlanmaya karşı yürütülen çalışmalar sonucu bozulan yollar, iş makinaları tarafından serilen dolgu malzemeleri ile yenileniyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kar yağışının ardından

bozulan yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle Ovaakça Santral ve Demirtaş Sakarya Mahallelerinde, altyapı çalışmaları tamamlanan ancak üstyapı öncesinde kar yağışı nedeniyle bozulan yollarda dolgu çalışması yapıldığını belirten Başkan Dündar, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gerçekleştirilen kar küreme ve tuzlama çalışmalarının zarar verdiği yol ve kaldırımlar, havaların ısınması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yenileniyor. Zarar gören kaldırım ve yollardaki yenileme çalışmalarımız, hava şartlarının uygun olduğu günlerde kesintisiz şekilde devam edecek” dedi.

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