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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgililer Günü’nde aşkı Terma City’de yaşayın

İHA

Sevgililer Günü’nde aşkı Terma City’de yaşayın

Yalova’nın incisi Terma City’de, Sevgililer Gününün sloganı, “Aşk ve sevgi hep sizinle olsun” olacak.
Hem kış soğuğu iyiden iyiye kendini hissettiriyor, hem de 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Yılın mevsim olarak en soğuk ama anlam olarak en sıcak gününde sevdiklerinizle sıcacık bir tatil yapmaya “Evet” diyorsanız, Yalova Terma City’nin sizlere müthiş bir teklifi var. Yalova’nın incisi Terma City’de Sevgililer gününün konsepti “Aşk ve sevgi hep sizinle olsun” olacak. 6 bin metrekare SPA & Kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasitesine sahip olan Terma City, büyüleyici bir yatırımla ‘Sevgililer Günü’ için de sevenlerin hizmetinde.
Otelde, açıkkapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar mevcut. Misafirleri için her ayrıntıyı düşünen Terma City, 8 tane aile hamamı, kadın/erkek ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyosu, sauna, on bir adetterapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane VIP terapi salonu ve vitamin barı ile ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizle mutlu anılar biriktirmek için sizleri bekliyor. Ayrıca Sevgililer Günü için özel bir gala gecesi hazırlayan Terma City, 12 Şubat Cumartesi gecesi romantik şarkılarıyla Güngör ve Ümit Sayın’ı sizlerle buluşturuyor.
Terma City’in dünya standartlarındaki mutfağında hazırlanan nefis bir akşam yemeği, romantik bir gece, SPA fırsatları ve sevgi dolu bir konaklama ‘Sevgililer Günü’ için sizleri bekliyor. Aşk ve sevgisi sonsuz olan çifter için bu 14 Şubatta da Yalova’nın, İstanbul ve Bursa’ya bir saatlik mesafede oluşu ve ulaşım kolaylıkları Yalova Terma City‘yi cazip hale getiriyor.
’’Güvenli turizm sertifikalı’’ hizmet veren Terma City, kış bahçesi ve açık sosyal alanlarından, doğa içinde temiz havasından faydalanıp stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen çiftler için huzur, mutluluk ve sevgi dolu bir ortam Terma City’de.

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