Bursa’da sis ve sağanak etkili oluyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, bazı ilçelerde sisten göz gözü görmüyor.

Hava sıcaklığının düşmesi ve dün geceden beri devam eden sağanak yağmurun yanı sıra, yer yer sis de etkili oluyor. Yenişehir İznik ilçeleri ve Bursa yolunda sis görüş mesafesini neredeyse kapattı. Bursa’da hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

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