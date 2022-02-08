Bursa’da uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis

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Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi ve hırsızlıktan suçları bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden İznik’e gelerek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 ylıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan İ.A. yakalandı. Hırsızlık suçundan da kaydı bulunan U.D isimli şahıslar tutuklandı.

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