Kültür Akademisi’nde ‘ikinci bahar’

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Türkiye Emekliler Derneği Bursa Şubesi başkanlığı bünyesindeki “İkinci Bahar Türk Müziği Topluluğu”, Kültür Akademisi Ressam Şefik Bursalı Salonu’nda konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Türk musikisinin unutulmaz ismi Avni Anıl anılırken, Anıl'a ait eserleri Şef Rüya Sani Gündiler yönetiminde İkinci Bahar Türk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçıları yorumladı. Çok sayıda Bursalı sanatseverin izlediği konser sonunda Şube Başkanı Arif Tezbulur, sanat ve sanatçı şehri Bursa’da dernek olarak Türk müziğinin yaşaması ve yaşatılmasına yönelik çalışmaları sürdürdükleri söyledi. Tezbulur, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

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