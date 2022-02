Bilecikli muhtarlar Başkan Aydın’dan yardım istediler Bilecik ve Yenişehirliler yolun bir an önce bitmesini istiyor

Bilecikli muhtarlar, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’dan BilecikYenişehir kara yolunun bir an önce bitirilmesi konusunda yardım istediler. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, “Bilecik’ten yarım saatte gelinecek yolu biz bugün bir saatte geldik. Yol köstebek yuvasına dönmüş, bir an önce bitmesini rica ediyoruz” dedi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki heyet Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçe kaymakamı Rahmi Köse Yenişehir Muhtarlar Derneği başkanı Orhan Yıldız da bulundu. Ziyarette konuşan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, “Yenişehir belediye başkanımıza Yenişehir, Bilecik yolunun akıbetini sorduk. Bu yolun en kısa zamanda açılması gerekiyor, yılan hikayesine dönen yolun bitmesini istiyoruz. Normalde Bilecik’ten yarım saatte gelinecek yolu biz bugün bir saatte geldik. Yol köstebek yuvasına dönmüş, bir an önce bitmesini rica ediyoruz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yıllarca bitmeyen Yenişehir, Bilecik karayolunun bir an önce bitmesi talebi var. Biz bunları yetkili milletvekillerimize, bakanlarımıza ileteceğiz. Hem Bilecik milletvekilleri, hem de Bursa milletvekilleri işin takipçisi. Bilecik ve Bursa milletvekillerimiz ile zaman zaman görüşmelerimiz oluyor, firma ile de 3 defa görüştük. Firma şu anda yolun görünmeyen kısmında çalışmalarını yapıyor. Bilecik ile hem Yenişehir havaalanımız, hem kara yolumuz ortak. Bir de tren yolumuz yapılıyor, bir sürü ortak noktamız var. Hastalarımızdan ve pazarcılarımızdan da Bilecik’e gidip gelen var, bu yol olduğunda hayatın insanlar açısından daha kolay ve daha yaşanılabilir olacağını düşünüyorum. İnşallah devletimiz en kısa sürede bu yolu bitirir, hepimizin istediği bu yola, iletişime ve ulaşıma kavuşuruz diyorum” diye konuştu.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkürlerini iletti.

