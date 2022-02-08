Bursaspor transfer tahtasını açtı

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Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor’da beklenen gelişme gerçekleşti. Yeşilbeyazlı kulüp, kapalı olan transfer tahtasını açtığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda tahta kıran bir kareteci paylaşımı yaptı. Yeşilbeyazlıların kısa süre içinde gerçekleştirdiği transferleri de resmen açıklaması bekleniyor.

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