Bursaspor’da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takımda Massimo Bruno ve Elton Acolatse sakatlıkları sebebiyle idmana katılamadı.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Massimo Bruno ve Elton Acolatse'nin tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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