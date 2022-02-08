Otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp 40 metre şarampole yuvarlandı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegölOylat Kaplıcaları yolu üzeri Oylat mağarası mevkiinde meydana geldi. Oylat Kaplıcalarındaki tatilin ardından İnegöl merkeze dönüş yapan ailenin olduğu, sürücü Ahıska Türkü Allaz Gıdarof (42) yönetimindeki 16 MN 159 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp bariyerleri aşan otomobil, taklalar atıp 40 metre sürüklendikten sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu yan duran aracı gören vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdiler.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yolcular Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir (39), ekiplerce kurtarıldılar.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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