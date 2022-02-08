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Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk’ü kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun lisansı da çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’dan Yusuf Türk’ü kiraladı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Yusuf Türk" ifadelerine yer verildi. Sezonun geri kalanında Bursaspor formasını terletecek olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, teknik direktör Tamer Tuna’nın görev vermesi halinde cuma akşamı oynanacak olan Samsunspor müsabakasında da forma giyebilecek.

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