Bursa'da takla atan araçtan fırlayan 4 kişi yaralandı Yaralılar yol kenarındaki çalılık arazide bulundu

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak 20 metre sürüklendi. Araçta bulunan 4 kişi yol kenarında bulunan çalılık araziye fırlayarak yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kazan (33) idaresindeki 16 SSR 88 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak 20 metre sürüklendi. Takla atan hafif ticari araçta bulunan sürücü Serkan Kazan, Ömer Yugruş, Hüseyin Yalçın ve Enes Yalçın çalılıklara fırlayarak yaralanırken, araç ise ters dönerek durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çalılıkların arasında buldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Takla atarak ters dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, araçta bulunan 4 kişinin ise emniyet kemerlerini takmadığı öğrenildi.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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