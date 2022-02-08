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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enver Cenk Şahin Bursaspor’da

İHA

Enver Cenk Şahin Bursaspor’da

Bursaspor, Enver Cenk Şahin’i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım, Yusuf Türk’ten sonra Enver Cenk Şahin transferini de resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü, “Ailemize Hoş Geldin Enver Cenk Şahin” ifadeleriyle 28 yaşındaki futbolcuyu kamuoyuna duyurdu. Lisansı da çıkan Enver Cenk Şahin, teknik direktör Tamer Tuna’nın görev vermesi halinde Samsunspor maçında oynayabilecek.

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