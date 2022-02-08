Bursaspor Joao Pedro transferini duyurdu

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Bursaspor, Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin ve Paços Ferreira'dan sonra Joao Pedro transferini de resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü, “Ailemize Hoş Geldin Joao Pedro” ifadeleriyle golcü oyuncuyu renklerine bağladığını kamuoyuna duyurdu.

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