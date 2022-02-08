Thievy Bifouma’yı Bursaspor'da Yeşil-beyazlı takım, 4 isimle kadrosunu güçlendirdi

Bursaspor, Thievy Bifouma’yı da kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı. Yeşilbeyazlı kulüp, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin ve Joao Pedro’yu da transfer ettiğini duyurmuştu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer döneminin son gününde 4 transfere imza attı. Yeşilbeyazlılar, Thievy Bifouma’yı da duyurarak transferi noktaladı. İşte Bursaspor Kulübü’nün yaptığı açıklama: "Kulübümüz, profesyonel futbolcular; Joo Pedro (sonraki satışının %50'si eski kulübü Pacos Ferreira'ya verilmek üzere) ve Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, Thievy Bifouma ile sezon sonuna kadar, Yusuf Türk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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