'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor



Esra TÜRKERMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 11 kar motoru ve 2 UTV ile günün 24 saati görev yapıyor. JAK timleri, özellikle mahsur kalanlar ile kaybolanları bulmak için termal dron kullanıyor. JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "2021 yılı içerisinde 455 kazaen yaralanma, 214 mahsur kalma, 28 kaybolma olayı olmak üzere toplam 697 olaya müdahale edilmiştir" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, kayıp arama tatbikatı yaptı. 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği, pist dışına çıkan kayakçının mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçti. 2'şer kişilik ekipler, kar motorlarıyla zirveye çıkarak, kayakçının mahsur kaldığı yeri tespit etmeye çalıştı. Kayakçının olduğu değerlendirilen bölgede termal dron ile arama başlatıldı. Dron ile kayakçının bulunduğu nokta belirlendi. Daha sonra kurtarılan kayakçının, sağlık kontrolünün ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

ULUDAĞ'DA 1 AYDA 307 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Uludağ'da 15 personelden oluşan 2 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor. Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 11 kar motoru ve 2 UTV ile anında müdahale eden JAK timleri, 2022'nin Ocak ayında 197'si yaralanma, 110'u mahsur kalma olmak üzere toplam 307 olaya müdahale etti.

'HAVA RAPORLARI SIK SIK KONTROL EDİLMELİ'

Uludağ'da kış sezonunda ortalama 750 olaya müdahale ettiklerini söyleyen JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "2021 yılı içerisinde 455 kazaen yaralanma, 214 mahsur kalma, 28 kaybolma olayı olmak üzere toplam 697 olaya müdahale edilmiştir" dedi.

Kayak kazalarının önlenmesi için tatilcilere uyarıda bulunduklarını belirten Akgün, "Kayak kazalarını önlemek amacıyla vatandaşlarımızın eğitim almaları, uygun teçhizat, kıyafet ve kask kullanmaları, pistlerde bulunan uyarıcı levhaları dikkate almaları ve Uludağ bölgesinde hava şartlarının anlık olarak değiştiğini göz önüne alarak, mevcut hava raporlarının sık aralıklarla kontrol edilip, buna göre tedbir almaları gerekmektedir" diye konuştu.

'DAĞCILIK FAALİYETİ İÇİN İZİN İSTENMELİ'

Uludağ'da dağcılık faaliyetleri ile ilgili alınması gereken önlemlere de dikkat çeken Akgün, "Uludağ Milli Parkı'nda dağcılık faaliyetine katılmak isteyen vatandaşlarımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden izin talep etmelidir. Valilik onayına müteakip Uludağ Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'na 48 saat öncesinden bilgi verilmelidir. Ayrıca 12 kişi ve üstünde olan grupların, alan kılavuzu nezaretinde faaliyetlerini icra etmeleri gerekmektedir. Faaliyetler mutlaka uzman kişilerce belirlenen rotalarda icra edilmeli, faaliyet öncesinde ve esnasında rota ve iz kaydı konularında çalışma yapılmalıdır. Katılımcıların faaliyet esnasında kullanacakları yaşam malzemesi, kıyafet, teknik malzeme ve ekipmanlarının eksiksiz, mevsim koşullarına uygun olması sağlanmalıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2022-02-09 11:51:23



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