Uludağ Yamaçlarında karla mücadele

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte Uludağ yamaçlarında etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Özellikle Uludağ eteklerinde bulunan mahallelerde kar yağışı etkili olurken Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yiğitali, Kirazlı, Süleymaniye, Tuzaklı ve Hüseyin alan başta olmak üzere dağ yamaçlarındaki 27 mahallede, ulaşımın aksamaması için karla kapanan yollara anında müdahale ediyor. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemleri alan Osmangazi Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 67 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuzlama aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı, 24 saat hizmet verecek şekilde hazır bekletiliyor. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, 3 vardiya olarak görev yapıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Aldığımız tedbirler sayesinde bugüne kadar ilçemizde kar ve buzlanmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Arkadaşlarımız, 24 saat 3 vardiya olarak görevlerinin başında. Geçtiğimiz günlerde yağan tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da etkili olan kar ve buzlanmayı, aldığımız bu önlemler sayesinde çok şükür sorunsuz bir şekilde atlattık. Şu anda, havaların soğuması ile birlikte özellikle dağ yamaçlarında etkili olan kar yağışına karşı ekiplerimiz sürekli mücadele ediyor. Şu an itibariyle kardan kapanan yolumuz bulunmuyor. Aldığımız tedbirler sayesinde Osmangazi’de kar esaret değil, bereket oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.