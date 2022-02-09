Osmangazi’de dolu dolu eğitim Bilgi Evleri ikinci döneme başladı Bursa’nın değerleri tuvallere dökülecek

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla ikinci döneme başladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri, ikinci dönem hazırlıklarını tamamladı. Hüdavendigar Bilgi Evi’nde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen kurslar kapsamında ilk olarak “Bursa’nın Değerleri” adlı resim çalışmasına imza attı.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri’nde “Bursa’nın Değerleri” adlı atölye çalışmasının dönem boyunca süreceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, çocuk ve gençlerimizin eğitimine destek veriyoruz. Bilgi Evleri’mizde yüzlerce öğrencimizi özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlıyoruz. İlk dönemlerini başarıyla tamamlayan evlatlarımız, ikinci dönemlerine renkli bir resim çalışmasıyla başladı. Burada öğrencilerimiz, şehrimizle özdeşleşen Karagöz ve Hacivat, Uludağ, kestane, şeftali gibi öğeleri tuvallere dökecek. Böylece çocuklarımız, hem hayâl güçlerini hem de resim alanındaki yeteneklerini geliştirecek. Herkesi Bilgi Evlerimize davet ediyorum” dedi.

Bunun yanı sıra Başkan Dündar, akıl zeka oyunları, satranç, gitar, ney, resim, drama, sulu boya ile temel fotoğrafçılık eğitimleriyle hizmet veren Bilgi Evleri’nin, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çektiğini söyledi.

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