Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hülya öldü (2)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hülya Türkmen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sol şeritteki otomobilin çarptığı Türkmen'in havalanarak, yolda da sürüklendiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-09 12:59:19



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