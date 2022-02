Sokak hayvanları Bursa’da sahipsiz değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde olduğu gibi sert geçen kış şartlarında da sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Doğancı Barajı yakınlarındaki alanda besleme faaliyetlerine bizzat katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konudaki duyarlılığı sözde değil özde gösterdiklerini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 14 bin 524 tedavi, 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 adet kısırlaştırma, 4 bin 992 aşılama ve 329 acil müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları besleme faaliyetleri noktasında örnek çalışmaları hayata geçirdi. Pandeminin başından bu yana, ilaçlama personelleri ve gönüllü hayvan severler ile birlikte 160 ton mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca havaların soğuması ile birlikte can dostlarının barınma ve beslenmesi için 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları, sahil kenarları gibi yerlere 750 adet köpek kulübesi, 250 adet betonmatiksuluk ile 70 adet büyük mamamatik konuldu ve 1250 noktada besleme çalışmaları yapıldı.

Sözde değil özde duyarlılık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğancı Barajı yakınlarındaki karla kaplı alanda yapılan besleme faaliyetlerine bizzat katıldı. Bursa’da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik örnek duyarlılık gösterildiğini kaydeden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bu hassasiyete sözde değil özde sahip olduklarını hatırlattı. Kar yağışının ulaşımda aksamaya yok açmaması için yoğun mesai harcadıklarını, yağışın devam ettiği kentin yüksek kesimlerindeki çalışmaların ise sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Bunun yanında tabii can dostlarımız da ağır kış şartlarından olumsuz etkilendi. Bu dönemde yiyecek temininde zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha fazla duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.