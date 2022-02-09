Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Uludağ'da başlayan karla birlikte araçlar metrelerce karın altında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yağan son karla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Uludağ'da araçlarını park eden tatilciler araçlarının tamamen karla kaplı olduğunu gördü. Araçlarını çıkartmak için Bursa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı.

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