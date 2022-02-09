Atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ ile kadınların el becerilerini geliştirirken, atıl durumdaki eşyaları ve objeleri dönüştürerek kursiyerlerde doğa dostu tüketim alışkanları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ kadınların el becerilerini geliştirirken, ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme olanağı sunuyor. Güllük Mahallesi Hanımlar Lokali’nde haftanın 5 günü verilen kurslarda, kursiyerler evlerinde kullanmadıkları atıkları getirerek birbirinden farklı renkli ürünler ortaya koyuyor. Ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar aynı zamanda israfın önüne geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’na Yıldırımlı kadınların yoğun ilgisinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ kursumuzda kadınlarımız atıl durumda olan eşyaları ve objeleri el sanatlarının çeşitli alanlarındaki teknikleri kullanarak yeniden dönüştürüyorlar. Eğitim ile kursiyerlerimiz hem rehabilite oluyorlar hem de yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Ayrıca yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Huzurlu ve mutlu bir Yıldırım için çalışıyoruz” dedi.

4 yıldır düzenli olarak Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’na gelen kursiyer Şerife Akkan, “Kursa hobi olarak başladım fakat şu anda aile bütçeme katkı sağlıyorum. Ürünlerimizi atık maddelerden yapıyoruz. Peçete rulosunu bile değerlendiriyoruz kursta. Sonrasında ortaya çıkardığım ürünleri sosyal medyadan paylaşıp satıyorum. Kursta vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hepimiz için bir tedavi bu kurs. Yıldırım Belediyemize bize böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan kursiyer Ayşe Oruçoğlu, “Tamamen geri dönüşüm projeleri adı altında çalışıyoruz. Bulduğumuz en ufak parçayı, çöp diye attığımız birçok şeyi kursta değerlendiriyoruz. Yaptıklarımı paylaşarak bende aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Başta Belediye Başkanım Oktay Yılmaz olmak üzere kursun hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür ederim” sözlerini kullandı. Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu ile ilaç kullanmayı bıraktığını dile getiren Necla Karaman ise, “Ben uzun bir süre psikolojik tedavi gördüm fakat ilaçlarla şifa bulamadım. Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu bana bu anlamda terapi oldu. Kursa geliyorum ve vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Emeklerinden dolayı Mualla Hocamıza, bizlere olan desteklerinden ötürü Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

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