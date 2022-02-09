Bursaspor, Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti

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Bursaspor Kulübü, transfer tahtası sürecinde destek veren Bursaspor Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Transfer tahtasının açılma sürecinde kulübümüze desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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