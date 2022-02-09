Osmangazi Belediye Meclisi toplandı

Osmangazi Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Şubat ayı olağan meclis toplantısında Başkan Mustafa Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sosyal belediyecilikte Türkiye’de örnek proje olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin (BAREM) tamamlandığını ve açılışa hazırlandığını belirten Başkan Dündar, bu önemli projeyi şehrin dinamiklerine tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Dündar, “Sosyal belediyecilikte zirve olan BAREM’de inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şu anda tefrişat işleri yapılıyor. Bu vizyon projemizi kısa bir süre içinde hizmete açacağız” dedi.

Osmangazi’deki kentsel dönüşüm çalışmalarının da etap etap devam ettiğini anlatan Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı Mahallesi’ndeki riskli bölgede 11 binanın daha kamulaştırma çalışmaları sonrasında yıkıldığını, diğer hak sahipleriyle de görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi. Diğer yandan Üftade Camii ve Türbesi’nin bulunduğu Kavaklı Mahallesi’nde toprak kaymasının yaşandığı alanda, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Riskli alan ilan edilen bu bölgedeki kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 239 bağımsız bölümdeki 161 hak sahibiyle anlaşma sağladık. Yapacağımız çevre düzenleme çalışmalarıyla şehrimize yeni bir yeşil alan kazandıracağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bursa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışında Osmangazi Belediyesi olarak 70 personel ile 3 vardiya kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, planlı çalışma ve anında müdahalelerle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, kar yağışının berekete dönüştüğünü kaydetti.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından Osmangazi Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nin seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Cemal Kaymak ve yönetimi göreve seçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Osmangazi Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.

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