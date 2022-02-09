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Otopark görevlisi uyurken sigarasından alıp, 500 lira çaldı

DHA

Otopark görevlisi uyurken sigarasından alıp, 500 lira çaldı


Mehmet İNANSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, yazıhanede kalan otopark görevlisi Sabir Bağırov uyurken, içeri giren hırsızlık şüphelisi, masadaki paketten sigara ile kasanın bulunduğu ofisin anahtarını aldı. Kasadan 500 lira çalan şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de girdiğini belirten Bağırov, "Tornavidayla kapıyı açıyor, uyuduğumu görüyor. Sağ olsun, hırsız arkadaş 1 tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan taraftan 500 lira çalıyor" dedi.
Olay, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Görevli olarak çalışan ve yazıhanede kalan Sabir Bağırov uyuduğu sırada, içeri kimliği belirsiz kişi girdi. Elindeki tornavidayla Bağırov'un yattığı yazıhaneye giren hırsızlık şüphelisi, kasanın olduğu ofisin anahtarını masanın üzerinden aldı. Bağırov'un paketinden de sigara alan şüpheli, kasanın olduğu bölüme geçerek 500 lira çaldıktan sonra kaçtı. Sabah uyanınca anahtarın odada olmadığını fark eden Bağırov, kasayı bakıp, para çalındığını anlayınca polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
'SAĞ OLSUN PAKETİMİ VE TELEFONUMU ALMAMIŞ'
Otopark görevlisi Sabir Bağırov, "Gece ben arkada yatıyordum. Hırsız arkadaş arka taraftan gelip, elinde tornavidayla kapıyı açıyor. Benim uyuduğumu görüyor. Sigara paketlerimi kurcalıyor. Sağ olsun hırsız arkadaş bir tane sigara alıyor, paketimi ve telefonumu almıyor ama anahtarları alıp yan tarafa geçiyor. 2 otoparkımızın parasını kasadan boşaltıyor. 500 lira para çalıyor. Bu olaydan bir ay evvel yine girmişlerdi. O zaman da 2 bin lira çalmışlar. Dün de yine girmiş. Bisikletleri ve kabloları taşırken fark ettim. Bağırınca kaçtılar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN
2022-02-09 17:33:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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