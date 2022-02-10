Bursa'da yunus balıklarından sürpriz ziyaret

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Bursa'da Mudanya sahillerinde ortaya çıkan yunus balıkları izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Mudanya sahillerinde sürü halinde ortaya çıkan yunus balıkları Mudanyalıları sevindirdi.

Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar şovlarını yaptıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

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