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Çocukların sabah sütü Kestel Belediyesi’nden Kestel Belediyesi’nden çocuklara sıcak ballı süt ikramı

İHA

Çocukların sabah sütü Kestel Belediyesi’nden Kestel Belediyesi’nden çocuklara sıcak ballı süt ikramı

Kestel Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Sütler ballı, çocuklar sağlıklı’ projesiyle anaokul ve ilkokullu çocuklara her sabah sıcak ballı süt ikramında bulunuyor.
‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Sütler ballı, çocuklar sağlıklı’ projesiyle binlerce çocuğu ballı süt ile buluşturuyor. Ara tatilin sona ermesiyle projeye başlayan Kestel Belediyesi, ilçede anaokul ve ilkokul düzeyindeki 5 bin öğrenciye sıcak ballı süt ikramında bulunuyor. Yerel süt ve bal üreticilerinin de desteklendiği proje eğitim dönemi sonuna kadar devam edecek.

‘‘Çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı süt ile buluşturuyoruz’’
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Yunus Emre İlköğretim Okulu’ndaki süt dağıtımına katılarak kazanın başına geçti. Sabah saatlerinde derse girmek üzere okul kapısından içeriye giren öğrenciler, Başkan Tanır’ın ellerinden sıcak ballı süt içti. Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında anaokul ve ilkokullu çocuklarımızı haftada bir gün sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturuyoruz. 5 binin üzerinde öğrencimize sıcak süt ikramında bulunacağız. Amacımız, ilköğretim ve anaokul çağındaki öğrencilerimize süt tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek. Ayrıca eğitim dönemi sonuna kadar sürecek olan projeyle birlikte ilçemizdeki yerel süt ve bal üreticilerimize de destek oluyoruz. Sütlerimiz, son derece sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanıyor. Çocuklarımız bunu son derece sağlıklı bir süt olduğunu bilerek tüketmeli. Ailelerimiz, öğretmenlerimiz bu konuda müsterih olsunlar.’’ dedi.

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