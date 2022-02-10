Entegre katı atık tesisine tam not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Entegre katı atık tesisine tam not

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen 2 megavat/saat elektrik enerjisi üreten Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Bursa'daki akademik odaların temsilcilerinden tam not aldı.

Entegre katı atık tesisine tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen 2 megavat/saat elektrik enerjisi üreten Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Bursa’daki akademik odaların temsilcilerinden tam not aldı.
Küresel ısınma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken; Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray istasyonlarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimini ve BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da enerji üretimini giderek artırıyor. Son olarak yapişletdevret modeliyle kente Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi’ni kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarıya düşürüyor.
75 bin konutluk enerji
Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde, sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik azalma meydana geliyor. Biyogaz tesisinde ilk tankın devreye alınmasıyla, halen saatte yaklaşık 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 Megawatt/saate ulaşacak ve düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 Megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.
Teknik inceleme
Evsel atıkların enerjiye dönüşümü konusunda önemli bir çevre projesi olan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Bursa’daki akademik odaların temsilcilerini ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da katıldığı teknik inceleme gezisinde, tesisin çalışma sistemi hakkında oda temsilcilerine bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un ‘dünyadan ve Türkiye’den örnekler vererek’ tesise ilişkin yaptığı sunumun ardından, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Tesislerin Bursa için önemli kazanım olduğunu dile getiren akademik oda temsilcileri, Bursa’da bu tür çevresel yatırımların olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı sağlıkçı ATM'den çekti, bin katına satıyor
YEREL HABERLER Bursalı sağlıkçı ATM'den çekti, bin katına satıyor
GTSO’da ortak akıl toplantıları başladı
YEREL HABERLER GTSO’da ortak akıl toplantıları başladı
EMO Bursa Şube Başkanı: Türkiye´de 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor
YEREL HABERLER EMO Bursa Şube Başkanı: Türkiye´de 9 milyon bina ...
Hırsızlar kamyon akülerine dadandı
YEREL HABERLER Hırsızlar kamyon akülerine dadandı
Ruhsatsız düğün salonu yıkıldı
YEREL HABERLER Ruhsatsız düğün salonu yıkıldı
Matlı, TOBB Türkiye 100’e giren Bursalı şirketleri kutladı
YEREL HABERLER Matlı, TOBB Türkiye 100’e giren Bursalı şirketleri ...
Matbaacılar başkanlarını seçti
YEREL HABERLER Matbaacılar başkanlarını seçti
Bursa'da doğalgaz sobası genç çifti zehirledi... Bursa'da gece açık bırakılan doğalgaz sobası faciaya neden oluyordu
YEREL HABERLER Bursa'da doğalgaz sobası genç çifti zehirledi... ...
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 2 ton kaçak ...
(Özel) Yunus timleri ansızın karşınıza çıkabilir... Şok denetimler sürüyor Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında operasyon ve halkın huzuru için denetime hazır
YEREL HABERLER (Özel) Yunus timleri ansızın karşınıza çıkabilir... ...
Çocukların sabah sütü Kestel Belediyesi’nden Kestel Belediyesi’nden çocuklara sıcak ballı süt ikramı
YEREL HABERLER Çocukların sabah sütü Kestel Belediyesi’nden Kestel ...
Eşi evden çocuklarıyla kaçtı; çocuklarını istiyor Çocukların hayatından endişe eden baba çocukları için mücadele veriyor
YEREL HABERLER Eşi evden çocuklarıyla kaçtı; çocuklarını ...
Bursa'da ruhsatsız düğün salonu yıkıldı
YEREL HABERLER Bursa'da ruhsatsız düğün salonu yıkıldı
Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı
Bursa'da yunus balıklarından sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Bursa'da yunus balıklarından sürpriz ziyaret
Bursa'da 246 mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 246 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Otopark görevlisi uyurken sigarasından alıp, 500 lira çaldı
YEREL HABERLER Otopark görevlisi uyurken sigarasından alıp, 500 lira ...
Osmangazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Osmangazi Belediye Meclisi toplandı
Yıldıztepe’de 2. etap başlıyor
YEREL HABERLER Yıldıztepe’de 2. etap başlıyor
Bursaspor, Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti
Koltuk atölyesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Koltuk atölyesi alev alev yandı
Uludağ'da kar fırtınası karavanları böyle yuttu Tatilciler karda kaybolan karavanlarda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uludağ'da kar fırtınası karavanları böyle ...
Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi uyanınca kaçtı Bursa’da otoparka dadanan hırsız bu kez uykuda yakaladı Otopark işletmecisi Yavuz Ünlü, “Bir nevi maaşlı hırsızımız oldu” diyerek sitem etti
YEREL HABERLER Hırsızın cesareti şaşırttı: İş yeri görevlisi ...
Gaspçıyı öldüren üniversite öğrencisine tahliye
YEREL HABERLER Gaspçıyı öldüren üniversite öğrencisine tahliye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.