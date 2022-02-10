Entegre katı atık tesisine tam not

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halen 2 megavat/saat elektrik enerjisi üreten Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Bursa’daki akademik odaların temsilcilerinden tam not aldı.

Küresel ısınma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken; Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray istasyonlarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimini ve BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da enerji üretimini giderek artırıyor. Son olarak yapişletdevret modeliyle kente Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi’ni kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarıya düşürüyor.

75 bin konutluk enerji

Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde, sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik azalma meydana geliyor. Biyogaz tesisinde ilk tankın devreye alınmasıyla, halen saatte yaklaşık 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 Megawatt/saate ulaşacak ve düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 Megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

Teknik inceleme

Evsel atıkların enerjiye dönüşümü konusunda önemli bir çevre projesi olan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Bursa’daki akademik odaların temsilcilerini ağırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da katıldığı teknik inceleme gezisinde, tesisin çalışma sistemi hakkında oda temsilcilerine bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un ‘dünyadan ve Türkiye’den örnekler vererek’ tesise ilişkin yaptığı sunumun ardından, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Tesislerin Bursa için önemli kazanım olduğunu dile getiren akademik oda temsilcileri, Bursa’da bu tür çevresel yatırımların olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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