EMO Bursa Şube Başkanı: Türkiye´de 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor



Esra TÜRKERMehmet İNAN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin, elektriğin yüzde 35´ini ithal doğal gazdan, yüzde 25´ini de ithal kömürden sağladığına belirten Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve olası bir krizde elektrik sıkıntısı yaşanmaması için, güneş enerjisi ve ısı yalıtımını işaret etti. "Türkiye genelinde 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor. Ülkemizdeki bütün binaların yalıtımları sağlanarak atmosferi ısıtmamızın önüne geçmemiz gerekiyor" diyen Özgen, kamu binalarından başlanarak, tüm binaların çatılarına kurulacak panellerle güneş enerjisi üretiminin teşvik edilmesinin de enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

EMO Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, "Ülkemizdeki enerji üretiminin yaklaşık yüzde 35´i doğal gaz kaynaklı çevrim santrallerinden sağlanıyor. Dolayısıyla ülkemize gelen doğal gaz miktarındaki azalma, otomatik olarak elektrik üretimini de olumsuz yönde etkiliyor" dedi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve olası bir krizde elektrik sıkıntısı yaşanmaması için, güneş enerjisi üretimine geçilmesi gerektiğini söyleyen Özgen, şöyle konuştu:

"Güneşe dönüş enerji üretimi açısından çok önemli. Elektriğin yüzde 35´ini ithal doğal gazdan sağlıyoruz. Yaklaşık yüzde 25´ini de ithal kömürden. Enerjide yüzde 5055 seviyelerinde dışa bağımlıyız. Çatılara güneş enerji sistemlerinin kurulması, dışa bağımlılığı azaltır. Kamu binalarından başlamak kaydıyla, birçok binada güneş enerjisi üretiminin teşvik edilmesi, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Dolayısıyla ithal kaynaklardan yaşanabilecek enerji kesintilerini de asgariye indirecektir. Özellikle kentimiz sanayi kenti, burada fabrikaların çatılarında çok ciddi boş alanlar var. Fabrikaların çatıları çok uygun. Kamu haricinde endüstriyel alanda da güneş enerji sistemleri kurulabilir."

STADYUMLARA GÜNEŞ PANELLERİ

Enerji tasarrufu için, futbol karşılaşmalarının gündüz yapılmasıyla ilgili öneriyi de değerlendiren Burak Özgen, stadyumlardaki gece karşılaşmalarının aylık enerji tüketiminin 630 bin kilovat saat olduğunu söyledi. Özgen, "Yapılan araştırmalarda bir maç ortalama 15 bin kilovat saatlik bir enerji tüketimi anlamına geliyor. Bütün liglerin ayda ortalama 42 gece maçı yaptığı düşünülürse, 630 bin kilovat saatlik bir enerji tüketimi oluyor. Ülkemizin aylık bazdaki bütün tüketimi 27,5 milyar kilovat saat. Stadyumlarda bir enerji tasarrufu sağlanabilir, ama asıl büyük pencere stadyumlar değildir. Bu rakamlar o gerçeği yüzümüze çarpıyor" dedi.

Stadyumların çatılarına kurulacak güneş panelleri ile hem tüketimin azaltılacağı hem de üretime katkı sağlanacağını belirten Özgen, "Antalya´nın stadyumu kurulurken bu yapıldı. Galatasaray´ın stadyumunda da yaklaşık 1 ay önce çatılara güneş panelleri kuruldu. Antalya Stadı´ndaki yaklaşık bin haneye yakın, Galatasaray´ın Ali Sami Yen Stadyumu´ndaki güneş panelleri yaklaşık 2 bin haneye yakın evin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Özellikle yeni yapılan stadyumların çatıları da komple kapalı olduğu için bu sisteme uygun. Planlanırken, güneş panelleriyle enerji üretecek şekilde yatırımları yapılırsa, ülkemize de ciddi bir enerji kaynağı olacaktır. Dışa bağımlılığımızı azaltacak bir enerji kaynağı olarak değerlendirilecektir. Statlar kendi ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilirler."

`9 MİLYON BİNA ATMOSFERİ ISITIYOR´

Enerji tüketiminin düşürülmesi için ise binaların ısı yalıtımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Özgen, "2007 yılında çıkartılan 6527 sayılı Enerji Verimliliği Yasası, bize enerji tasarrufunu nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyor. Bu yasada binaların enerji verimliliğine yönelik yalıtım gibi, enerji tasarrufu ile ilgili çeşitli maddeler var. Enerji yöneticiliği sertifikası ile birlikte, bu binaların analizleri yapılarak, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. İlk yasa çıktığında, 2011 yılına kadar bütün binaların, enerji yalıtımının sağlanması konuşuluyordu. Ancak, bu 2020 yılına kadar uzatıldı. Ve geçen günlerde yine bakanlıktan yapılan açıklamayla, 2030 yılına kadar yalıtımsız bina kalmayacağı kaydedildi. Şu anda Türkiye genelinde 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor. Asıl alınması gereken önlemler bunlar. Ülkemizdeki bütün binaların yalıtımları sağlanarak, gerekirse devlet desteğiyle birlikte bu yalıtımlara yatırımlar yapılarak atmosferi ısıtmamızın önüne geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2022-02-10 11:19:53



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