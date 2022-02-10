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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTSO’da ortak akıl toplantıları başladı

İHA

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen ortak akıl projesinin ilk toplantısı yapıldı.

GTSO’da ortak akıl toplantıları başladı

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen ortak akıl projesinin ilk toplantısı yapıldı.
GTSO Başkanı Ağdemir ve Meclis Başkanı Hasan Yıldırım’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya ilçemizde bulunan oda ve kooperatif başkanları katıldı. Marmarabirlik, şoförler ve nakliyeciler gibi bazı derneklerin mazeret bildirerek katılamadığı ilk toplantıya Ticaret Borsası, Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kent Konseyi, 145 Nolu Tır Kooperatifi, Müteahhitler Derneği, Mimarlar Odası ve Ziraat Odası yetkilileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, “Bir süredir çalışmalarını planladığımız ve sekreteryasını da oda olarak bizim yürüteceğimiz bir istişare kurulu oluşumunun ilk toplantısını hep birlikte yapıyoruz. Her ay muntazaman bir araya gelerek ilçemiz için yapılaması gereken, yapılması planlanan her konuda bir fikir birliğini sağlamak için bu toplantılar oldukça önemli” dedi.
GTSO Meclis başkanı Hasan Yıldırım da, “İlçemizde faaliyet gösteren oda ve borsalar ile kooperatiflerimizin de desteği ile ilçemizin öncelikleri ve özelliklerinin ön plana çıkarak, daha güzel yaşanılabilir bir Gemlik için toplantıların başarılı olacağını temenni ediyorum” dedi.
Gemlik Ticaret Borsası Meclis başkanı Mustafa Doğan, “İlçemizde devam eden Organize sanayi bölgesi kurulması çalışmalarının bir an önce sonuçlanması çok önemli. 50 metrekare dükkanlarda üretim yapılıyor. Diğer taraftan ulusal marketlerde satılan zeytin dolayısıyla zeytin haline artık bırakın market temsilcilerini pazarcılar dahi girmez oldu. Zeytin toptancısının da durumu günden güne kötüye gidiyor” dedi.
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İsmail Beki, “Gemlik’e acilen bir sanayi sitesi lazım. Bu konuda bir çok girişimimiz oldu. Bu sanayi sitesi TOKİ marifetiyle de olabilir, kurulacak olan bir kooperatif aracılığıyla da olabilir. Bu konuda bölge milletvekilimiz dahil bir çok görüşme sağladık. Girişimlerimizde devam ediyor” dedi.
Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Sedat Gürle de, Gemlik’in marka değerinin yükselmesi için bir çok alanda girişimlerin olması gerektiğine işaret ederek, “hali hazırda alanı yeterli olan, fakülteleri hazır olan Üniversite alanımızın bir tık ileri götürülerek, bağımsız bir Gemlik üniversitenin kurulması için başlatılan çalışmaların devam ettirilmesi gerekiyor” dedi. Gürle, “kooperatif olarak 1200 ortak üyelerinin bulunduğunu bu ortaklara toplamda 132 milyon lirta kredi kullandırıldığını” söyledi.
Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, “İlçemizde ne yapılmak isteniyorsa biz sonuna kadar yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.
Ziraat Odası başkanı Ali Çelik, ülkemizde son zamanlarda yaşanan üretim sıkıntısına işaret ederek, “Üretim olmadan gelişme olmaz. Tarım alanında da üretimin artması gerekir. Bizim konyamız kadar yüzölçümü olan ülkeler bizim 100 katı tarım ihracatı yapıyor. 60 yıldır ziraat için mücadele veriyorum. Bir an önce zirai sanayi alanın da da gelişme olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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