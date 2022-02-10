Doğal gazdan zehirlenen çift, hastanede tedaviye alındı

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, sobasından sızan doğal gazdan zehirlenen Gamze (28) ve Nurettin Sülün (28) çifti, hastanede tedaviye alındı.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Serin Sokak'ta oturan Gamze ve Nurettin Sülün'den haber alamayan arkadaşları, saat 09.00 sıralarında çiftin evine geldi. Binanın girişinde yoğun doğal gaz kokusu alan yakınları, durumu Bursagaz, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada, pencerenin camını kırarak içeri giren arkadaşlarından biri, çifti baygın halde buldu. Yatak odasındaki sobadan doğal gaz sızdığının fark edildi. Gaz kesilerek önlem alındı.

Adrese gelen sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi evlerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çiftten Gamze Sülün kendine geldi. Çift, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-02-10 12:03:24



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