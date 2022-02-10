Bursaspor deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati ise 19.00.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak. Ateş hattında kurtulmak isteyen Bursaspor mutlaka galibiyet için sahaya çıkacak. Playoff barajının dışında kalan Samsunspor ise tekrar üst sıralara tırmanmak istiyor.

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