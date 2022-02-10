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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı gelecek için ‘yeşil yarış’

İHA

Sağlıklı gelecek için ‘yeşil yarış’

Bursa’nın geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için örnek çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’ düzenliyor.
Küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre problemleri, günümüzde sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli gündem maddesi olurken; Bursa’da örnek çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentteki en iyi çevre uygulamalarını ön plana çıkarmak amacıyla yarışma düzenliyor. ‘Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’ ile Bursa’da çevre alanında yapılan iyi uygulamaların özendirilmesi ve çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor. Yarışma ile çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması, gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir dünya bırakılması amaçlanıyor. Yarışmanın danışma kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcileri yer alıyor.
Yeşil kalkınmaya destek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Yeşil Kalkınma’ hedeflerine Bursa’dan da büyük katkı sağlayacak yarışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna duyuruldu. Danışma kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğunu, bunun da tarım ve gıda, içilebilir su ve sağlık başta olmak üzere hayatın her safhasını etkilediğini vurguladı. İklim değişikliği ile ilgili şuurun topluma yayılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından geçtiğimiz hafta yeşil kalkınma sonuç bildirgesi açıklandı. Ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde göstermiş olduğu güçlü iradeyi Bursa olarak yerelde desteklemek adına bizler de birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Şehrimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile kentimizin her geçen gün daha yaşanabilir ve sağlıklı hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; içme suyu isale hatlarının yenilenmesinden atıktan enerji üretimine, arıtma tesislerinden karbon ayak izinin belirlenmesine, sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği uyum planı yapılmasına kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçirdik” dedi.
“Yeşil, sadece renk değil”
Bursa’nın ‘yeşille’ anılan bir kent olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Yeşil, sadece renk olmasının çok ötesinde, doğayı simgelemesinden dolayı çok şeyi çağrıştırmaktadır. Her şeyden önce renk olarak yeşil; çevreci olmayı, organik hayatı ve sağlıklı olmayı simgelemektedir. Hedefimiz, doğası ile anılan Bursa'yı her alanda yeşil olarak tanıtmaktır. Bu özelliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bursa'mızda özel sektör, kamu kurumları, okullar ve sivil toplum kuruluşları tarafından çok önemli çevre projeleri yürütülüyor. Bu projelerin ortaya çıkartılarak paydaşlar arasında sinerjinin oluşturulması, kentimizin çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi açısından önemli. Bu amaçla Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda, Bursa ölçeğinde, çevre alanında yapılan iyi uygulamaların ön plana çıkartılması amacıyla Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması düzenliyoruz. Sanayi ile büyüyen, sanayi ile gelişen ama yeşil özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine bu özelliğini daha da belirginleştiren Bursa olma hayaliyle tüm paydaşlarımıza ve destek veren tüm kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Son başvuru, 15 Nisan
Yarışmaya, Bursa sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumları, belediyeler, sanayi kuruluşları, hizmet sektörü kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilecek. Kurum, kuruluş ve işletmeler, yarışmaya en fazla 2 (İki) proje ile başvuru yapabilecek. Yarışmacılar; atık yönetimi, su yönetimi, hava kirliliği, iklim değişikliği ve enerji yönetimi, gürültü kirliliği yönetimi, görüntü kirliliği yönetimi ve toprak kirliliği yönetimi konularında eğitim faaliyeti, proje uygulama ve ürün geliştirme gibi projelerle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 15 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar http://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/cevreiledostoliyiuygulamaorneklericevreodulleri/ web sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru yapacak yarışmacıların proje çalışmalarının 20202021 yılları arasında tamamlanmış olması gerekiyor. Danışma kurulunun belirleyeceği seçici kurul tarafından, her kategori için birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecek. Sanayi kategorisinde yer alan 4 grup için ise sadece birinci olan yarışmacılar belirlenecek. Yarışma sonuçları, 1 Haziran 2022 tarihinde ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreninin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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