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Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın oynanacak kritik maç için bugün Samsun’a hareket etti.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Samsun’a hareket etti. Yeşilbeyazlı takım sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlamıştı. Bursaspor kafilesi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden önce takım otobüsüyle İstanbul’a oradan da uçakla Samsun’a geçecek. Yeşilbeyazlılar, maç saatini beklemeye geçti.

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