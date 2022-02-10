Yıldırım'da su kesintisi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.202213.02.2022 tarihleri arasında 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.