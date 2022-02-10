'Kripto para' cinayeti davası sanığı: Korkumdan ateş ettim



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kripto para nedeniyle Halid Ahmed'in öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ali Khayata Kattan (23), ilk duruşmadaki savunmasında, ortak Bitcoin yatırımı yaptıklarını öne sürdü. Kattan, "Arabadan inip, iş yerine Halid ile konuştuk. İçerideyken o dışarı çıktı. Dışarıda durunca bana orada bulunanlar, 'Seni öldürecek' deyince korkumdan silahımı çıkarıp, hedef almadan ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Osmangazi ilçesi, Hocahasan Mahallesi, 2. İçli Sokak'ta meydana geldi. Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu Halid Ahmed, Suriye uyruklu iş ortağı Saeed Sabbagh (34) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Sabbagh'yi tehdit ettiği iddia edilen Halid Ahmed, iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden Halid Ahmed, burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halid Ahmed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu Ali Khayata Katan ve Suriye uyruklu Ahmad Sabbagh olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.

İFADELERİNİ TERCÜMAN İLE VERDİLER

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin Halid Ahmed'in ortağı Saeed Sabbagh olduğunu belirledi. Sabbagh'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan polis, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar Saeed Sabbagh, Ali Khayata Katan ile Ahmet Sabbagh, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Halid Ahmed'in annesi, eşi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıklar, tercüman aracılığıyla ifadelerini verdi.

'OLAY GÜNÜ BEYRUT'A GİDECEKTİM'

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Saeed Sabbagh, "Çevremde saygın ve muhterem biri olarak tanınırım. Ölen Halid olaydan birkaç ay önce iş yerime geldi. Akrabam olan Ali Khayata'nın kendine borcu olduğunu söyledi. Ali ile konuştuğumda, 'Benim ona borcum yok' dedi. Ali ile Halid'in Bitcoin'e yatırımı yaptıklarını biliyorum. Daha sonra zarar ettiklerini öğrendim. Olay günü, Beyrut'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. Seyahati daha önce planlamıştım. Bileti gideceğim günün sabahı aldım. Cinayetle hiçbir ilgim yok" dedi.

'SİLAHI ÇIKARIP, POŞETE KOYMAMI İSTEDİ'

Ahmed Sabbagh ise ifadesinde "Çalışmıyorum, anneme ve kız kardeşime bakıyorum. 1 yıl önce Saeed'e para verdim. Olay günü, berberde tıraş oldum ve eve döndüm. Saat 15.00 sıralarında Ali beni aradı. Çarşamba semtine gittik. Ali, 'Yarım saat işim var' diyerek arabadan indi. Ben de arabaya park yeri aradım. Park ettiğim sırada silah sesi duydum. Ali, benim arabamın kapısını açıp, bindi. Çok korkmuştum. Ne olduğunu sorduğumda, 'Sonra anlatırım' dedi. Kestel'e şelaleye gittik. Bu sırada silahı çıkarıp, poşete koymama istedi. Yeniden ne olduğunu sorduğumda 'Halid'i vurdum' dedi. Polisler, gelip bizi yakalayıp, emniyete götürdüler. Benim olayla ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

'SAEED'DEN PARA ALIP ONA VERMEMİ İSTEDİ'

7 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyen Ali Khayata Kattan ise "Halid ile ortak Bitcoin'e yatırımı yapıyorduk. Bir miktar para vererek ortak oldum. Bir süre sonra parayı kaybettiğini söyleyip, tehdit ve küfürle benden parayı istedi. Akrabam Saeed'den para alıp ona vermemi istedi. Olay günü arkadaşım Ahmed'in arabasıyla Çarşamba'ya gittik. Arabadan inip, iş yerine Halid ile konuştuk. İçeride iken o dışarıya çıktı. Dışarıda durunca bana orada bulunanlar, 'Seni öldürecek' deyince, korkumdan silahımı çıkarıp, hedef almadan ateş ettim. Silahımı 6 ay önce almıştım. Sonra Ahmed'in arabasına bindim. Bana, 'Ne oldu' diye sorduğunda, 'Sen devam et' dedim. Kestel'e gittiğimizde silahı ona vererek, poşete koyduk. Çok korkmuştum. Polis geldi ve bizi yakaladı. Emniyette verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Beni darbettiler. Polislerden şikayetçi oldum" dedi.

'SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Halid Ahmed'in eşi Ilham Etahırıl ise duruşmada "Saeed ile Halid, Bitcoin işine girmişti. Halid, Saeed'den 6 ay önce parasını istedi. Saeed, oyalayarak parayı vermedi. Halid'in süre isteyerek parasını vereceğini söyledi. Eşim, olay günü evden çıkmadan iki saat çocuklarıyla oynadıktan sonra telefon gelmesi üzerine dışarıya çıktı. Akşam da ölüm habere geldi. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-02-10 17:52:54



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