Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)

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5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi´ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-02-11 01:01:55



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