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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşyol dönüşümünde yeni etap

İHA

Beşyol dönüşümünde yeni etap

Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaat aşaması süren İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni etap etap büyütüyor. Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabında yıkımlar başladı.
Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımlara devam eden Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak somut adım atılamayan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen 11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilen projede inşaatlar devam ederken, Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü için de düğmeye basıldı.
Yıkımlar başladı
İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, 1. etabın ilk kısmını oluşturan 137 parselden 58’i ile anlaşma sağladı. Böylelikle 23 bin 500 metrekarelik 1. etap 1. kısımdaki 6 bin 500 metrekare alanda uzlaşma sağlanmış oldu. Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu boşaltılan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, 3 ve 2 katlı iki bina ile tek katlı bir işyerinin yıkımını tamamladı.
Etaplar halinde projeyi sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi; toplamda 240 bin metrekarelik alanı kapsayan dev projeyi tamamlandığında, İstanbul Caddesi modern ve estetik görünüm kazanmış olacak.
Dönüşüm teşvik ediliyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ile karayolu bağlantısının sağlandığı tek yol olan İstanbul Caddesi’nde yıllardır konuşulan dönüşümü başlattıklarını ve sürecin hızlanması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti. İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın Kent Meydanı’ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50’den yüzde 70’e çıkardık. Bu sayede, dönüşüm amaçlı yatırım yapmak isteyen girişimciler ile bölgede yaşayan vatandaşlar için daha elverişli durum oluşturduk. Önceki plana göre parsel büyüklüklerini düşürerek, dönüşüm sürecinin daha kolay işlemesine katkıda bulunduk. Bölgede yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal ve kültürel alan ile park alanı gibi kullanımları artırdık. Yalova Yolu’nun fiilen kullanılabilen genişliği ortalama 36 metre iken biz bu genişliği 70 metreye çıkardık. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline getirmekte kararlıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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