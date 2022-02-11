(Özel) Bursa'da site bahçesindeki motosikleti böyle çaldı

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Bursa'da bir site içerisinde bulunan motosikleti çalan hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Eğitim mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elleri cebinde soğukkanlılıkla gelen bir kişi otomobillerin arasındaki motosikleti gözüne kestirdi. Sonrasında motorun yanına giden hırsız, motosikleti sürükleyerek götürdü.

Sabah kalktığında motosikleti yerinde göremeyen sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler eşgalini belirlediği hırsızı yakalama çalışması başlattı.

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