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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Tekstili Paris’te

İHA

Bursa Tekstili Paris’te

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında Avrupa’nın önde gelen kumaş, tekstil giyim, aksesuar ve moda fuarı olan Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katıldı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen fuarlarda en yeni koleksiyonlarını sergileyen firmalar, dünyanın dört bir yanından gelen alıcılardan büyük ilgi gördü.
BTSO, Küresel Fuar Acentesi ile üyelerini dünyanın en prestijli fuarları ile buluşturmaya devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 40 kişilik BTSO heyeti, Paris’te eş zamanlı olarak düzenlenen Premiere Vision ve Texworld fuarlarında yer aldı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve 17. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Aşık’ın eşlik ettiği BTSO heyeti fuarlarda yeni işbirliklerinin kapılarını aralarken, sektördeki yenilikleri de yakından inceleme imkanı buldu.
Yılda iki kez düzenlenen Texworld Fuarı, 16 ülkeden 200 katılımcı ile kapılarını açtı. İki yıllık bir aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, Türkiye 71 firma ile en güçlü katılım gerçekleştiren ülke oldu. Sektörün en önemli oyuncularını bir araya getiren Premiere Vision Fuarı ise hibrit olarak düzenlendi. 41 ülkeden 1.100’e yakın katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye, 185 firma ile temsil edildi. Fuara Bursa’dan 52 firma katıldı.
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektörünün Bursa ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, sektördeki firmaların pandemi şartlarına en hızlı şekilde uyum sağlamayı başardığına vurgu yaptı. Üretim kapasitesi ve tasarım becerisi ile Bursa tekstil sektörünün küresel ticaretteki payını giderek artırdığını ifade eden Uğur, “Paris’te 2022 yılının ilk fuar organizasyonları olan Texworld ve Premiere Vision fuarlarına Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında yaklaşık 40 kişilik bir heyetle katıldık. Burada stant açan Bursalı firmalarımızı ziyaret ettik. Firmalarımızın yoğun bir ilgiyle karşılaştığını görmekten memnuniyet duyduk. Diğer taraftan son dönemde artan maliyetler karşısında firmalarımız rekabetçi fiyat vermekte zorlandıklarını ifade ettiler. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla bunun düzeleceğini ümit ediyoruz. Fuarların ihracatımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.
“Firmalar umutlu”
BTSO 17. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Aşık, Paris’te düzenlenen fuarlara Bursalı firmaların yoğun bir katılım gösterdiğini belirterek, “Firmalarımızın üretim ve tasarımdaki yeteneklerini ortaya koymaları açısından bu fuarlar çok önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Firmalarımız en yeni koleksiyonlarını, burada dünyanın dört bir yanında gelen alıcılarla buluşturuyor. Katılımcılarla görüşmelerimizde herkesin mutlu ve umutlu olduğunu gördük. İnşallah buradaki görüşmeler ilerleyen süreçte siparişe döner ve sektörümüzün ihracatının artmasına vesile olur.” diye konuştu.
“Kumaşa dokunmadan kumaş satılmıyor”
Premiere Vision Fuarı’na katılan İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, fuarın beklentilerinin çok üstünde geçtiğini söyledi. Tekstil sektörü için fuarların önemine işaret eden İpeker, “Kumaşa dokunmadan kumaş satılmıyor. Bu yüzden fuarlar bizim için çok önemli. Burada yer alan ürünlerimizin yüzde 99’u Vlabel vegan sertifikalı ürünler. Son dönemde yükselen bir trend bu. ABD’den Japonya’ya kadar ihracatımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Umuyoruz ki bu fuarda da giden numunelerin hepsi siparişe döner ve Bursa ekonomisine katkı sağlar.” dedi.
“Prestij açısından önemli bir fuar”
Barutçu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Barutçu, Premiere Vision fuarının tekstil sektörünün bayramı olduğunu söyledi. Firma olarak pandemi dönemini en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve yeni yatırımlar yaptıklarını ifade eden Barutçu, “En yeni koleksiyonlarımızla buradayız. Yıllardır katıldığımız bu fuarda müşterilerimizle buluşuyoruz. Premiere Vision hem prestij açısından önemli hem de geleceğe yön veren bir fuar. Tüm dünyadan en iyi firmaların yer aldığı bu fuarın bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Özellike Avrupalı ve Amerikalı müşterilerimiz yoğunlukta. Koleksiyonlarımıza büyük bir ilgi gösteriyorlar.” şeklinde konuştu.
Işıksoy Tekstil Genel Müdürü Arzu Işık, fuara nitelikli müşterilerin katıldığını belirterek, “ Bu fuarda özellikle daha önce Çin ile iş yapan birçok şirketin Türkiye ile çalışmak istediğini gözlemledik. Bu yönde büyük bir taleple karşılaştık. Türkiye çok güçlü bir tedarik merkezi olacaktır. Sektörde önümüzün açık olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erşat Tekstil İhracat Müdürü Ali Er, Premiere Vision’a katılmaktan memnun olduklarını belirtti. Özellikle Avrupalı müşterilerle yoğun şekilde görüşmeler yaptıklarını ifade eden Er, görüşmelerin siparişe dönüşmesi için çalışacaklarını söyledi.
Altınsu Tekstil Genel Müdürü Mustafa Altınsu ise fuarın bir önceki organizasyona göre daha yoğun geçtiğini, geri dönüşlerin de iyi olacağına inandıklarını ifade etti. Altınsu, Küresel Fuar Acentesi’ne başarılı organizasyonları dolayısıyla teşekkür etti.
“Farklı pazarlardan müşterilerle tanıştık”
Texworld Fuarı’na katılan Bünyem Tekstil’in Satış Müdürü Adnan Ahu, pandemi dolayısıyla Çinli firmaların sınırlı katılımının fuarı etkilediğine dikkati çekerek, “Biz Çinli firmalarla rakip değiliz. Daha nitelikli ve üst segment ürünler üretiyoruz. Ancak onlar için gelen ziyaretçilerin burada bizi de keşfetme imkanı oluyordu. Bu fuarda bunun bir dezavantajını yaşadık. Buna rağmen özellikle fuarın ilk gününü yoğun geçirdik. Avrupa’nın yanı sıra Afrika ve Güney Amerika’dan yeni müşterilerle tanıştık.” dedi.
Texworld katılımcılarından Akdem Tekstil firmasından Tuncay Akdemir ise “Pandemi sonrası ilk fuarımız. Texworld’e daha önce de katılıyorduk. Beklentilerimize göre oldukça iyi geçti. Burası sektörde dünyanın önemli buluşma merkezlerinden biri. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Öte yandan Paris Büyükelçisi Ali Onaner de Türkiye’den fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti. Avrupa’nın en önemli fuar organizasyonlarında Türkiye’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükelçi Onaner, “Katılımın yanı sıra fuarda en yoğun görüşmelerin yaşandığı yerler de Türk firmalarının stantları oldu. Organizasyonu gerçekleştiren ticaret ve sanayi odalarımız ile ihracatçı birliklerimizi kutluyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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