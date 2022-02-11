Çivi ve tellerden sanat ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan filografi kursunda kadınlar, sabırla örülen tellerden şaheserler ortaya çıkartıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde verilen filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarma tekniklerini öğreniyor. Yaklaşık 20 öğrencinin olduğu kursta üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer bulunuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatının OSMEK ile hayat bulduğunu söyleyen kurs eğitmeni Nagihan Karyağmaz, “Filografi sanatı, çivilerin çakılma aşamasından örgüye geçiş sürecine kadar insana en çok sabrı öğretiyor. Ayrıca kursiyerlerimiz burada terapi olma imkanı buluyor. 120 saat modüllük kursumuza ilgi oldukça yoğun. Bu durum bizleri gerçekten mutlu ediyor. Özellikle ev hanımlarımızın bir sanatla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi bekliyorum” dedi.

Kursiyerlerden Emel Cansever ise sosyalleşmek için kursa geldiğini belirterek, “Eşimin iş durumu için Diyarbakır’dan Bursa’ya yerleştik. Tüm düzenimi orada bıraktım. Dolayısıyla uzun bir süre kendimi yalnız hissettim. Osmangazi Belediyesi’nin filografi kursunu duyduğum gibi soluğu burada aldım. Kurs sayesinde hem sosyalleşme hem de arkadaş edinebilme fırsatı buldum. Filografi göründüğü kadar kolay bir sanat değil. Kaba malzemeden narin işler çıkartıyoruz. Ancak, iş bitip emeğimizin sonucunu görünce çok mutlu oluyoruz. Kimse evde boş oturmasın. Kursumuzda gerçekten güzel bir ortam var” diye konuştu.

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